ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 9 декабря. Украинские военные 12 раз за минувшие сутки нарушили перемирие на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики, ВСУ обстреляли позиции народной милиции ЛНР, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — всего более 165 снарядов.

Под обстрел попали населенные пункты Лозовое, Фрунзе, Калиновка, Первомайск, Логвиново, Молодежное, Пришиб, Долгое, Новоалександровка.

По предварительным оценкам, пострадавших нет.

Напомним, в прошлые сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР девять раз.