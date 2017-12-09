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Новороссия
ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Новороссия
ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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    ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    8:45  9 Декабря 2017  /обновлено: 8:46  09 Декабря 2017
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    ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

    Луганск, 9 декабря. Украинские военные 12 раз за минувшие сутки нарушили перемирие на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики, ВСУ обстреляли позиции народной милиции ЛНР, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие — всего более 165 снарядов.

    Под обстрел попали населенные пункты Лозовое, Фрунзе, Калиновка, Первомайск, Логвиново, Молодежное, Пришиб, Долгое, Новоалександровка. 

    По предварительным оценкам, пострадавших нет.

    Напомним, в прошлые сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР девять раз. 

    Автор: Юлия Кошкина
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    #донбасс #украина #обстрел
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