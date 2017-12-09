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Жители Новокузнецка устроят праздник в честь прихода зимы
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    Жители Новокузнецка устроят праздник в честь прихода зимы

    8:50  9 Декабря 2017  /обновлено: 8:51  09 Декабря 2017
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    Жители Новокузнецка устроят праздник в честь прихода зимы

    Новокузнецк, 9 декабря. В субботу жители Новокузнецка отметят праздничными гуляньями наступление зимы. Праздник «Ярко встретим зиму!» пройдет в столице Кузбасса.

    Горожан приглашают посетить массовые катания на коньках, принять участие в зарядке с элементами ГТО, а также стать зрителями показательных выступлений по мотокроссу. Праздник пройдет сразу на нескольких площадках.

    Так, проверить свою готовность к труду и обороне можно будет на Площади общественных мероприятий Центрального района. Там же состоится первенство по регби и показательные выступления учеников спортивной школы по вольной борьбе, пишут «Народные Новости».

    Катания на коньках пройдут на стадионе «Металлург», а наблюдать за мастерами мотокросса можно будет в поселке Редаково. В празднике примут участия и городские детские библиотеки, где проведут мероприятия для юных жителей Новокузнецка.

    Напомним, подготовка к новогодним праздникам в российских городах в самом разгаре. На этой неделе, как писала «Газета.ру», главный Дед Мороз страны прибыл в Москву. 

    Автор: Алексей Громов
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    #новокузнецк #праздник #зима
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