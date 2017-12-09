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Более 760 человек пострадали в столкновениях в Палестине
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    Более 760 человек пострадали в столкновениях в Палестине

    8:34  9 Декабря 2017  /обновлено: 8:34  09 Декабря 2017
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    Более 760 человек пострадали в столкновениях в Палестине

    Иерусалим, 9 декабря. Два человека погибли и еще более 760 пострадали в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.

    Как сообщили РИА Новости представители местных медицинских служб, три человека находятся в тяжелом состоянии. Порядка 60 протестующих палестинцев получили огнестрельные ранения, рассказали в Красном полумесяце.

    По данным израильских военных, в протестах и беспорядках участвовали около 7,5 тысячи человек. Силовики также подтвердили, что открывали огонь на поражение по «десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий».

    Напомним, массовые протесты возникли после признания США Иерусалима столицей Израиля. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп по-прежнему полностью уверен в правильности своего решения.

    Ранее президент США Дональд Трамп объяснил свое решение относительно переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #израиль #палестина #иерусалим
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