Более 760 человек пострадали в столкновениях в Палестине

Иерусалим, 9 декабря. Два человека погибли и еще более 760 пострадали в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.

Как сообщили РИА Новости представители местных медицинских служб, три человека находятся в тяжелом состоянии. Порядка 60 протестующих палестинцев получили огнестрельные ранения, рассказали в Красном полумесяце.

По данным израильских военных, в протестах и беспорядках участвовали около 7,5 тысячи человек. Силовики также подтвердили, что открывали огонь на поражение по «десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий».

Напомним, массовые протесты возникли после признания США Иерусалима столицей Израиля. Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп по-прежнему полностью уверен в правильности своего решения.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил свое решение относительно переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.