США придумали повод для введения новых санкций в отношении России

Вашингтон, 9 декабря. Белый дом введет против России новые санкции из-за обвинений в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США сообщает Politico.

По данным издания, решение о введении новых санкций принял Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Меры коснутся российских предприятий, которые в США считают причастными к разработке запрещенных ДРСМД крылатых ракет.

Новые санкции введет министерство финансов Соединенных Штатов. С помощью рестрикций Вашингтон надеется изменить «экономические планы» России.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что США собираются более активно отслеживать передвижения российских подводных лодок в Атлантическом океане. Для этого Вашингтон собирается выделить 14,4 млн долларов на обновление военной базы «Кеблавик» в Исландии, на которой будут базироваться самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон».