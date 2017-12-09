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Сирия: российские саперы продолжают разминирование освобожденных от ИГ районов
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    Сирия: российские саперы продолжают разминирование освобожденных от ИГ районов

    8:30  9 Декабря 2017  /обновлено: 8:30  09 Декабря 2017
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    Сирия: российские саперы продолжают разминирование освобожденных от ИГ районов

    Дейр-эз-Зор, 9 декабря. Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ продолжает операцию по разминированию в недавно освобожденных районах Сирии. Проверке специалистов подвергается каждый объект – от камней до пачек сигарет и детских игрушек.

    По словам командира отделения сводного отряда разминирования Евгения Мысака, саперы работают буквально с каждой точкой.

    «Очень много самодельных взрывных устройств в виде детских игрушек, пачек сигарет, тут можно перечислять бесконечно. Каждый предмет, каждая кочка, каждый камень проверяется сапером, и не одним», — приводит его слова РИА Новости.

    Сирия: российские саперы продолжают разминирование освобожденных от ИГ районов

    Как рассказал заместитель командира сводного отряда разминирования Богдан Миронов, прежде отступающие боевики действовали более предсказуемо, минируя в основном газовые баллоны и огнетушители. Теперь же они действуют более изощренно. Так, часто боевики оставляют взрывчатки в виде предметов, привлекающих внимание детей, — блестящих вещей, игрушек.

    «Это основа «минного маркетинга», — добавил он.

    Напомним, в начале декабря правительственные войска Сирии при помощи ВКС РФ ликвидировали последние очаги террористов в стране, многие из которых находились в том числе в провинции Дейр-эз-Зор.

    Сирия: российские саперы продолжают разминирование освобожденных от ИГ районов

    В настоящее время, как сообщает Минобороны РФ, в Сирии разминированы более 14 тысяч километров автомобильных дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений. При этом было уничтожено больше 100 тысяч взрывоопасных предметов и более 30 тысяч самодельных взрывных устройств. Общая площадь разминированной территории в настоящее время составляет более 6,5 тысячи гектаров.

    По последним данным, отряды ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в настоящее время продолжают обстрелы Абу Кемаля на юге провинции Дейр-эз-Зор с восточного берега Евфрата.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дэйр-эз-зор #разминирование
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