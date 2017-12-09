ПВО России продемонстрировала уникальные возможности ЗРС «Тор-М2»

Москва, 9 декабря. Министерство обороны РФ опубликовало кадры с учений российских сил противовоздушной обороны, которые прошли в Южном военном округе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

На видео ПВО демонстрируют уникальную работу зенитно-ракетных систем «Тор-М2». В ходе учений ЗРС успешно поразили цели на высотах от 15 метров до 10 километров.

Мишени имитировали планирующие авиационные бомбы, военные беспилотники, боевые самолеты тактической авиации и крылатые ракеты, сообщает «Русская весна».

Напомним, в конце ноября Министерство обороны РФ провело испытания новой противоракетной системы ПРС-1М. Эксперты рассказали «Газете.ру» о ее преимуществах. В то же время в Западном военном округе на этой неделе приступили к приему новых зенитно-ракетных комплексов «Бук-МЗ», оснащенных шестью ракетами, транспортно-пусковой установкой и 12 пусковыми контейнерами.