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ПВО России продемонстрировала уникальные возможности ЗРС «Тор-М2»
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    ПВО России продемонстрировала уникальные возможности ЗРС «Тор-М2»

    8:04  9 Декабря 2017  /обновлено: 8:04  09 Декабря 2017
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    ПВО России продемонстрировала уникальные возможности ЗРС «Тор-М2»

    Москва, 9 декабря. Министерство обороны РФ опубликовало кадры с учений российских сил противовоздушной обороны, которые прошли в Южном военном округе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

    На видео ПВО демонстрируют уникальную работу зенитно-ракетных систем «Тор-М2». В ходе учений ЗРС успешно поразили цели на высотах от 15 метров до 10 километров.

    Мишени имитировали планирующие авиационные бомбы, военные беспилотники, боевые самолеты тактической авиации и крылатые ракеты, сообщает «Русская весна».

    Напомним, в конце ноября Министерство обороны РФ провело испытания новой противоракетной системы ПРС-1М. Эксперты рассказали «Газете.ру» о ее преимуществах. В то же время в Западном военном округе на этой неделе приступили к приему новых зенитно-ракетных комплексов «Бук-МЗ», оснащенных шестью ракетами, транспортно-пусковой установкой и 12 пусковыми контейнерами.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны рф #вооружение #тор-м2
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