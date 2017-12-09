«В этом цирке нет положительных героев»: соцсети обсуждают арест Саакашвили

Киев, 9 декабря. Арест Михаила Саакашвили вызвал бурные обсуждения среди пользователей Интернета.

Одни пользователи выражают сочувствие гражданам Украины, считают, что Россия как «старший брат» должна открыть украинцам глаза на происходящее.

«В этом цирке нет положительных героев, которым можно было бы посочувствовать. Здесь сочувствовать можно только зрителям. И украинский зритель, как всегда, останется обманутым. Впрочем украинцам быть обманутыми уже не привыкать. За 27 лет «гидности», на Украине не было еще ни одного нормального президента. Все предатели, ворюги и даже преступники», — пишет пользователь с ником Vin.

«Украинскому народу стоит посочувствовать, то же самое происходило у нас в 90Х при Ельцине, та же американская пропаганда, то же стремление к западу. Украина отстала от нас на 20 лет, и мы должны как старший брат помочь открыть глаза на глобализм», — пишет Gold Bug.

Другие пользователи саркастично призывают Европу разобраться в ситуации.

«Не понимаю, почему молчит США, Европа и вообще всё прогрессивное мировое сообщество? Среди бела дня посреди Европы оппозиционер подвергается репрессиям со стороны кровавого режима Януко...т.е., тьфу - Порошенко. Ждем объявления батоно Мишико почётным делегатом ПАСЕ, заявлений европейских лидеров о немедленном освобождении узника и безотлагательном лечении оппозиционера в лучших европейских клиниках. Здоровье храброго оппозиционера в опасности!Обязать госпожу Тимошенко передать очередному узнику свою инвалидную коляску в связи с ненадобностью, а полуметровые лабутены передать господину Климкину — просто стыдно смотреть, как глава МИДа Великой Украины вынужден подпрыгивать и подскакивать, разговаривая с представителем страны-агрессора господином Лавровым», — предлагает Prof Zvezdochkin.

«Начались политические репрессии. Ау, Европа, где санкции?» — пишет Olive Pretze.

Напомним, 8 декабря бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве. После его задержания сторонники политика попытались штурмом взять здание СБУ. Генеральная прокуратура Украины настаивает на домашнем аресте Саакашвили.

Ранее сообщалось, что Саакашвили из СИЗО призвал украинцев на митинг против Порошенко.