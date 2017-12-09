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Трамп перепутал «революцию» с «откровением» на митинге со сторонниками
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    Трамп перепутал «революцию» с «откровением» на митинге со сторонниками

    7:47  9 Декабря 2017  /обновлено: 7:47  09 Декабря 2017
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    Трамп перепутал «революцию» с «откровением» на митинге со сторонниками

    Вашингтон, 9 декабря. Президент США Дональд Трамп перепутал слова «революция» и  «откровение» в речи перед сторонниками.

    Говоря о своем избрании в 2016 году, Трамп заявил соратникам, что их «откровение» еще не закончилось.

    «Наше откровение не закончилось 8 ноября. Это было только начало», — заявил президент.

    Вероятно, Трамп по ошибке использовал слово revelation (откровение) вместо схожего по звучанию revolution (революция). Поскольку ранее глава Белого дома называл свое избрание на пост президента США политической революцией.

    Это не первый раз, когда Дональд Трамп прибегает к использованию спорных художественных образов в своих речах. Ранее телеканал «360» сообщил, что, выступая перед сторонниками в штате Флорида, президент США назвал американские вооруженные силы «величайшей силой справедливости» в истории.

    Автор: Виталий Малясев
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