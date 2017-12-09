Собчак получила аккредитацию на пресс-конференцию Путина

Москва, 9 декабря. На пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 14 декабря аккредитовано рекордное количество журналистов – 1 тысяча 640 человек. Среди них – телеведущая Ксения Собчак.

Список представителей СМИ, прошедших аккредитацию на мероприятие, был опубликован накануне на сайте Кремля. По большей части в нем значатся журналисты российских региональных изданий, однако также пресс-конференция заинтересовала СМИ США, Германии, Японии, Франции, Китая, Польши и Эстонии.

Кроме того, телеканал «Дождь» 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной будет телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о своем намерении баллотироваться на пост президента РФ на выборах в марте 2018 года.

Пресс-конференция Владимира Путина начнется в полдень по московскому времени в четверг. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». В эфире «Общественного телевидения России» будет осуществляться сурдоперевод мероприятия.

Напомним, 6 декабря в Нижнем Новгороде на встрече с сотрудниками автозавода ГАЗ Владимир Путин официально объявил, что примет участие в качестве кандидата на выборах президента РФ в марте 2018 года. Аналитики «Газеты.ру» предположили, что основной повесткой его кампании в этот раз станет образ будущего для России.

Ранее стало известно, что на предстоящих выборах почти 70% молодежи готовы отдать свой голос за Путина.