Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
ЛНР заявила о 12 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Украина
Геращенко рассказал, зачем вылизывал тарелку в японском ресторане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Геращенко рассказал, зачем вылизывал тарелку в японском ресторане

    7:29  9 Декабря 2017  /обновлено: 7:29  09 Декабря 2017
    1834

    Геращенко рассказал, зачем вылизывал тарелку в японском ресторане

    Киев, 9 декабря. Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что вылизав тарелку, выразил уважение повару японского ресторана. Объяснение необычной трапезы он дал на своей страничке в социальной сети Facebook.

    Геращенко заявил, что запись сделана во время его ужина с заместителем посла Японии на Украине и его «хорошим приятелем» Мичио Харадой в сентябре 2017 года. Японский дипломат рассказал депутату о традиции пользоваться хлебом чтобы «вымакивать» соус. По словам Геращенко, вычищенная «до блеска» тарелка является «знаком особого уважения к повару».  

    «И в японской традиции это не считается зазорным. Так же, как и во Франции считается хорошим тоном вернуть официанту вылизанную до блеска тарелку и передать через него благодарность повару за его высокое мастерство», — объяснил Геращенко

    Депутат подчеркнул, что ему нечего стесняться, так как он уважает традиции «дружественных Украине наций». По словам Геращенко, помимо вылизывания тарелки во время трапезы он также обсудил с Мичио Харадой «проблемы восстановления территориальной целостности Украины» и «направления помощи Японии в деле реформирования правоохранительных органов».

    Напомним, запись того, как депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко вылизывает тарелку, вызвало массу шуток в социальных сетях.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #геращенко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть