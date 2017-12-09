Геращенко рассказал, зачем вылизывал тарелку в японском ресторане

Киев, 9 декабря. Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко заявил, что вылизав тарелку, выразил уважение повару японского ресторана. Объяснение необычной трапезы он дал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Геращенко заявил, что запись сделана во время его ужина с заместителем посла Японии на Украине и его «хорошим приятелем» Мичио Харадой в сентябре 2017 года. Японский дипломат рассказал депутату о традиции пользоваться хлебом чтобы «вымакивать» соус. По словам Геращенко, вычищенная «до блеска» тарелка является «знаком особого уважения к повару».

«И в японской традиции это не считается зазорным. Так же, как и во Франции считается хорошим тоном вернуть официанту вылизанную до блеска тарелку и передать через него благодарность повару за его высокое мастерство», — объяснил Геращенко

Депутат подчеркнул, что ему нечего стесняться, так как он уважает традиции «дружественных Украине наций». По словам Геращенко, помимо вылизывания тарелки во время трапезы он также обсудил с Мичио Харадой «проблемы восстановления территориальной целостности Украины» и «направления помощи Японии в деле реформирования правоохранительных органов».

Напомним, запись того, как депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко вылизывает тарелку, вызвало массу шуток в социальных сетях.