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Украина
Саакашвили из СИЗО призвал украинцев на митинг против Порошенко
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    Саакашвили из СИЗО призвал украинцев на митинг против Порошенко

    7:20  9 Декабря 2017  /обновлено: 7:20  09 Декабря 2017
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    Саакашвили из СИЗО призвал украинцев на митинг против Порошенко

    Киев, 9 декабря. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который сейчас находится в СИЗО, призвал украинцев выйти 10 декабря на акцию «За импичмент».

    Об этом сообщил его адвокат Руслан Чорнолуцкий, зачитав заявление политика.

    «Барыжная власть меня арестовала по лживым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас» — заявил Саакашвили, призвав сторонников не боятся и смело выходить на «мирную воскресную акцию».

    Саакашвили, который был задержан 8 декабря, рассчитывает, что его сторонники мобилизуют остальных граждан Украины для свержения действующей власти. Также он призвал устраивать манифестации, если поддерживающих его людей будут задерживать. Экс-президент Грузии уверен, что одержит победу в этом противостоянии.

    «Нашей победе нет альтернативы. Держитесь! Слава Украине!,» — говорится в его заявлении.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #порошенко #саакашвили #митинг
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