Пентагон установит мощное лазерное оружие на истребители F-15

Вашингтон, 9 декабря. Пентагон планирует установить мощное лазерное оружие на истребители F-15. Соответствующий контракт ведомство подписало с компанией Lockheed Martin, сообщает Wall Street Journal.

Согласно документу, лазерное оружие для F-15 должно быть разработано к 2021 году. Сумма сделки, как сообщается в публикации, составила 26 миллионов долларов. Компании предстоит разработать оружие, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1 609 километров.

Мощность лазера должна составить порядка 50 киловатт. Это в пять раз превышает мощность самого крупного промышленного лазера. Более того, в дальнейшем Пентагон рассчитывает, что мощность лазерного оружия увеличится до 100-150 киловатт.

Напомним, ранее стало известно о планах США модернизировать истребитель F-35 и научить его наносить удары по движущимся наземным мишеням. Для этого компания Lockheed Martin создаст для F-35 новую 500-фунтовую бомбу с лазерным наведением Raytheon GBU-49 Enhanced Paveway II.