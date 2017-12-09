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Пентагон установит мощное лазерное оружие на истребители F-15
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    Пентагон установит мощное лазерное оружие на истребители F-15

    7:15  9 Декабря 2017  /обновлено: 7:16  09 Декабря 2017
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    Пентагон установит мощное лазерное оружие на истребители F-15

    Вашингтон, 9 декабря. Пентагон планирует установить мощное лазерное оружие на истребители F-15. Соответствующий контракт ведомство подписало с компанией Lockheed Martin, сообщает Wall Street Journal.

    Согласно документу, лазерное оружие для F-15 должно быть разработано к 2021 году. Сумма сделки, как сообщается в публикации, составила 26 миллионов долларов. Компании предстоит разработать оружие, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1 609 километров.

    Мощность лазера должна составить порядка 50 киловатт. Это в пять раз превышает мощность самого крупного промышленного лазера. Более того, в дальнейшем Пентагон рассчитывает, что мощность лазерного оружия увеличится до 100-150 киловатт.

    Напомним, ранее стало известно о планах США модернизировать истребитель F-35 и научить его наносить удары по движущимся наземным мишеням. Для этого компания Lockheed Martin создаст для F-35 новую 500-фунтовую бомбу с лазерным наведением Raytheon GBU-49 Enhanced Paveway II.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #вооружение #f-15
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