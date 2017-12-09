YouTube запустит в 2018 году платный музыкальный сервис

Вашингтон, 9 декабря. Принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube собирается запустить платный сервис для прослушивания музыки в марте 2018 года.

Новый сервис получит название Remix. Разработчики уверяют, что прослушивать музыку можно будет в любой стране мира. С его помощью пользователи смогут получить доступ к видеоклипам и аудиозаписям. Корпорация Google уже заключила контракт с одной из крупнейших звукозаписывающих компаний Warner Music Group. Также разработчики ведут переговоры с Universal Music Group и Sony Music Entartainment, сообщает телеканал «360».

Remix станет третьим подобным сервисом, который запускает Google. В 2011 году корпорация запустила Google Play Music, а в 2014 году YouTube Music Key, который позже получил название YouTube Red.