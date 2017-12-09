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Общество
YouTube запустит в 2018 году платный музыкальный сервис
Общество
YouTube запустит в 2018 году платный музыкальный сервис
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    YouTube запустит в 2018 году платный музыкальный сервис

    6:58  9 Декабря 2017  /обновлено: 6:58  09 Декабря 2017
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    YouTube запустит в 2018 году платный музыкальный сервис

    Вашингтон, 9 декабря. Принадлежащий корпорации Google видеохостинг YouTube собирается запустить платный сервис для прослушивания музыки в марте 2018 года.

    Новый сервис получит название Remix. Разработчики уверяют, что прослушивать музыку можно будет в любой стране мира. С его помощью пользователи смогут получить доступ к видеоклипам и аудиозаписям. Корпорация Google уже заключила контракт с одной из крупнейших звукозаписывающих компаний Warner Music Group. Также разработчики ведут переговоры с Universal Music Group и Sony Music Entartainment, сообщает телеканал «360».

    Remix станет третьим подобным сервисом, который запускает Google. В 2011 году корпорация запустила Google Play Music, а в 2014 году YouTube Music Key, который позже получил название YouTube Red.

    Автор: Виталий Малясев
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    #музыка #google #youtube
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