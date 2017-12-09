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Трое вооруженных преступников ликвидированы в Ставрополе
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    Трое вооруженных преступников ликвидированы в Ставрополе

    6:39  9 Декабря 2017  /обновлено: 6:39  09 Декабря 2017
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    Трое вооруженных преступников ликвидированы в Ставрополе

    Ставрополь, 9 декабря. В Ставрополе ликвидированы три вооруженных преступника, которые планировали совершить теракты. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

    По данным издания, ликвидированные преступники планировали проведение терактов в местах массового пребывания людей. Режим контртеррористической операции (КТО) в Ставрополе отменен.

    Напомним, режим КТО был объявлен в части города в субботу ночью в 00.30 мск. Силовикам удалось заблокировать вооруженных преступников в частном жилом доме, после чего злоумышленники были ликвидированы. Среди гражданского населения потерь нет.

    Автор: Виталий Малясев
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    #ставрополь #ликвидация #преступники #кто
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