Постпред Израиля в ООН призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

Тель-Авив, 9 декабря. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон призвал «стремящиеся к миру» страны перенести посольства в Иерусалим. Заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН.

Данон призвал другие страны присоединиться к США и признать «непосредственную принадлежность Иерусалима Израилю». Палестине израильский постпред предложил сесть за стол переговоров.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудили решение американского правительства перенести посольство США в Иерусалим, назвав его безответственным и противоречащим международному праву.