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Постпред Израиля в ООН призвал все страны перенести посольства в Иерусалим
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    Постпред Израиля в ООН призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

    6:25  9 Декабря 2017  /обновлено: 6:25  09 Декабря 2017
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    Постпред Израиля в ООН призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

    Тель-Авив, 9 декабря. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон призвал «стремящиеся к миру» страны перенести посольства в Иерусалим. Заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН.

    Данон призвал другие страны присоединиться к США и признать «непосредственную принадлежность Иерусалима Израилю». Палестине израильский постпред предложил сесть за стол переговоров.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудили решение американского правительства перенести посольство США в Иерусалим, назвав его безответственным и противоречащим международному праву.  

    Автор: Виталий Малясев
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    #оон #израиль #иерусалим
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