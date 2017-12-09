Немецкие СМИ развенчали миф об «отсталой России»

Берлин, 9 декабря. Многие города Германии уступают Москве в плане технологического развития. Об этом со ссылкой на материал Андре Баллина в газете Handelsblatt сообщает RT.

По мнению автора статьи, отставание касается бесплатного беспроводного доступа в интернет в городском транспорте и общественных местах. Баллин отмечает, что бесплатный доступ в интернет есть в кафе, ресторанах, в общественном транспорте и скоро появится в библиотеках.

Также в электронном виде можно получить большинство муниципальных услуг. Через интернет подают жалобы или записываются на прием к врачу. Родители могут узнать, когда их ребенок пришел в школу и когда покинул учебное заведение. Посетители музеев получают доступ к цифровому гиду.

Кроме того, в материале говорится о многих мобильных приложениях, которые делают жизнь жителей столицы более простой и удобной. Среди них Баллин выделяет сервисы для оплаты парковки, цифровые карты и приложения для вызова такси и каршеринга.

Автор статьи подчеркивает, что на Западе сложилось мнение о России как об «отсталой» стране. Но в технологическом плане Москву можно сравнивать с Западом.