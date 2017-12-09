Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней

Киев, 9 декабря. Вопрос о мере пресечения для задержанного накануне экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет решен в течение 72-х часов. Об этом заявил депутат фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

Ранее Газета.ru сообщила, что Генпрокуратура Украины требует поместить Михаила Саакашвили под домашний арест и обязать его носить электронный браслет.

Напомним, экс-губернатора Одесской области Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали накануне в Киеве. Генпрокуратура предъявила политику обвинение по трем статьям. Саакашвили подозревают в покушении на преступление, совершенное группой лиц по сговору, сокрытии преступной деятельности и содействии участникам преступных организаций.