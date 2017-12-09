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Украина
Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней
Украина
Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней
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    Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней

    5:37  9 Декабря 2017  /обновлено: 5:37  09 Декабря 2017
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    Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней

    Киев, 9 декабря. Вопрос о мере пресечения для задержанного накануне экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили будет решен в течение 72-х часов. Об этом заявил депутат фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины Антон Геращенко.

    Ранее Газета.ru сообщила, что Генпрокуратура Украины требует поместить Михаила Саакашвили под домашний арест и обязать его носить электронный браслет.

    Напомним, экс-губернатора Одесской области Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали накануне в Киеве. Генпрокуратура предъявила политику обвинение по трем статьям. Саакашвили подозревают в покушении на преступление, совершенное группой лиц по сговору, сокрытии преступной деятельности и содействии участникам преступных организаций.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #саакашвили #мера пресечения #изолятор
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