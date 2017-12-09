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Украина
Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней
Украина
Саакашвили объявил бессрочную голодовку в изоляторе
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    Саакашвили объявил бессрочную голодовку в изоляторе

    5:18  9 Декабря 2017  /обновлено: 5:18  09 Декабря 2017
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    Саакашвили объявил бессрочную голодовку в изоляторе

    Киев, 9 декабря. Бывший губернатор Одесской области Украины и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку. Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

    «Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывается от какого-либо принудительного питания», — рассказал Чернолуцкий.

    Адвокат подчеркнул, что Саакашвили «еще больше будет продолжать голодовку», если суд отправит его под арест на 60 суток.

    Ранее Газета.ru сообщила, что генпрокуратура Украины потребовала избрать для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #голодовка #изолятор
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