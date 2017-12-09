Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом СБУ

Киев, 9 декабря. Сторонники задержанного накануне экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались у изолятора в Киеве, чтобы отбить политика. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сторонники Саакашвили перекрыли переулок Азарова и улицу Мазепы. На помощь к ним выдвинулись протестующие из палаточного городка у здания правительства. У изолятора дежурят бойцы Национальной гвардии Украины и представители силовых ведомств.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины уже задерживала Михаила Саакашвили, но сторонники политика смоги отбить его у силовиков, сообщила Газета.ru. Сразу после освобождения Саакашвили выступил на митинге у здания Верховной Рады Украины.