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Украина
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Украина
Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом СБУ
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    Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом СБУ

    5:00  9 Декабря 2017  /обновлено: 5:00  09 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили попытались взять штурмом СБУ

    Киев, 9 декабря. Сторонники задержанного накануне экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались у изолятора в Киеве, чтобы отбить политика. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Сторонники Саакашвили перекрыли переулок Азарова и улицу Мазепы. На помощь к ним выдвинулись протестующие из палаточного городка у здания правительства. У изолятора дежурят бойцы Национальной гвардии Украины и представители силовых ведомств.

    Напомним, ранее Служба безопасности Украины уже задерживала Михаила Саакашвили, но сторонники политика смоги отбить его у силовиков, сообщила Газета.ru. Сразу после освобождения Саакашвили выступил на митинге у здания Верховной Рады Украины.

    Автор: Виталий Малясев
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    #киев #украина #саакашвили #сбу #штурм
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