Обвинение потребовало отправить Саакашвили под домашний арест

Киев, 9 декабря. Генпрокуратура Украины потребует для задержанного накануне экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

«Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — написала Сарган.

Представитель Генпрокуратуры отметила, что четыре адвоката уже покинули изолятор, в котором содержится Саакашвили. Прокуроры преступили к подготовке ходатайства об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Михаила Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания.