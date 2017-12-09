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Украина
Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней
Украина
Обвинение потребовало отправить Саакашвили под домашний арест
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    Обвинение потребовало отправить Саакашвили под домашний арест

    4:40  9 Декабря 2017  /обновлено: 4:40  09 Декабря 2017
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    Обвинение потребовало отправить Саакашвили под домашний арест

    Киев, 9 декабря. Генпрокуратура Украины потребует для задержанного накануне экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь ведомства Лариса Сарган.

    «Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета», — написала Сарган.

    Представитель Генпрокуратуры отметила, что четыре адвоката уже покинули изолятор, в котором содержится Саакашвили. Прокуроры преступили к подготовке ходатайства об избрании меры пресечения.

    Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Михаила Саакашвили задержали и поместили в изолятор временного содержания.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #арест #саакашвили #генпрокуратура #обвинение
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