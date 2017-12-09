Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Вопрос о мере пресечения для Саакашвили решат в течение трех дней
Весь мир
Президент Польши назначил нового главу правительства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Польши назначил нового главу правительства

    4:27  9 Декабря 2017  /обновлено: 4:27  09 Декабря 2017
    63

    Президент Польши назначил нового главу правительства

    Варшава, 9 декабря. Новым главой правительства Польши стал занимавший пост министра финансов и вице-президента страны Матеуш Моравецкий. Об этом сообщают польские СМИ.

    Официально на пост главы правительства Польши Моравецкого в пятницу назначил президент страны Анжджей Дуда.

    Напомним, накануне стало известно, что правительство Польши во главе с бывшим премьер-министром Беатой Шидло подало в отставку. Сообщается, что после отставки Шидло не отстранится от политической деятельности. В партии «Закон и справедливость» сообщили, что после экс-премьер-министр займет важный пост в правительстве.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #правительство #премьер-министр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть