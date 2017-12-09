Президент Польши назначил нового главу правительства

Варшава, 9 декабря. Новым главой правительства Польши стал занимавший пост министра финансов и вице-президента страны Матеуш Моравецкий. Об этом сообщают польские СМИ.

Официально на пост главы правительства Польши Моравецкого в пятницу назначил президент страны Анжджей Дуда.

Напомним, накануне стало известно, что правительство Польши во главе с бывшим премьер-министром Беатой Шидло подало в отставку. Сообщается, что после отставки Шидло не отстранится от политической деятельности. В партии «Закон и справедливость» сообщили, что после экс-премьер-министр займет важный пост в правительстве.