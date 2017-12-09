Сторонники Саакашвили не собираются отменять марш за импичмент Порошенко

Киев, 9 декабря. Сторонники экс-губернатора Одесской области Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не собираются отменять назначенный на воскресенье марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил депутат Верховной Рады и один из лидеров партии Саакашвили «Движение новых сил» Юрий Деревянко.

«Этот марш как раз против того, что происходит, против таких незаконных действий. Я считаю, что диктатура власти происходит на Украине, узурпация власти президентом Петром Порошенко происходит семимильными шагами, и кто против этих тенденций, мы приглашаем выйти на несколько часов и озвучить свою позицию», — заявил Деревянко.

Депутат отметил, что участники марша намерены пройти от парка Тараса Шевченко до Крещатика.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что Михаила Саакашвили поместили в изолятор временного содержания. Сторонники полиции начали стягиваться к месту содержания оппозиционного политика. Манифестанты выкрикивают лозунги и призывают жителей Киева присоединиться к митингу, но не вступают в конфликт с правоохранительными органами.