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Украина
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Стали известны причины введения режима КТО в Ставрополе
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    Стали известны причины введения режима КТО в Ставрополе

    3:50  9 Декабря 2017  /обновлено: 3:50  09 Декабря 2017
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    Стали известны причины введения режима КТО в Ставрополе

    Ставрополь, 9 декабря. Режим контртеррористической операции (КТО) в части Ставрополя введен из-за возможности теракта. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

    «Введенный режим служит для предотвращения теракта, ситуация контролируемая», — цитирует источник издание.

    Ранее агентство URA.ru со ссылкой на УФСБ по Ставропольскому краю сообщило, что в ночь на субботу в 00.30 мск в Ставрополе введен режим КТО.

    Напомним, в конце ноября в Росгвардии сообщили, что с начала года входе КТО ликвидированы 62 боевика. Также за этот период бойцы ведомства обезвредили 126 вооруженных групп и освободили 27 заложников.

    Автор: Виталий Малясев
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    #ставрополь #кто
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