Стали известны причины введения режима КТО в Ставрополе

Ставрополь, 9 декабря. Режим контртеррористической операции (КТО) в части Ставрополя введен из-за возможности теракта. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Введенный режим служит для предотвращения теракта, ситуация контролируемая», — цитирует источник издание.

Ранее агентство URA.ru со ссылкой на УФСБ по Ставропольскому краю сообщило, что в ночь на субботу в 00.30 мск в Ставрополе введен режим КТО.

Напомним, в конце ноября в Росгвардии сообщили, что с начала года входе КТО ликвидированы 62 боевика. Также за этот период бойцы ведомства обезвредили 126 вооруженных групп и освободили 27 заложников.