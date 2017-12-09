Более 100 сторонников Саакашвили собрались у изолятора, в который доставили политика

Киев, 9 декабря. Более 100 сторонников бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили собрались у изолятора временного содержания, в который доставили политика. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сторонники Саакашвили собрались у входа в изолятор, который расположен на территории Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Киеву и столичной области в Аскольдовом переулке. Напротив митингующих выстроились 50 сотрудников органов правопорядка. Участники акции выкрикивают лозунги, призывают киевлян присоединиться к акции и общаются с правоохранителями.

Напомним, бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Киеве на ул. Отрадной. Политика доставили в изолятор временного содержания.

Сотрудники СБУ уже задерживали Михаила Саакашвили 5 декабря. Но тогда его сторонники блокировали автомобиль силовиков и освободили политика, сообщает URA.RU. Сразу после освобождения Саакашвили выступил перед собравшимися.