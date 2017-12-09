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Украина
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Общество
Разминается перед встречей с Аваковым: соцсети посмеялись над вылизавшим тарелку депутатом Рады
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    Разминается перед встречей с Аваковым: соцсети посмеялись над вылизавшим тарелку депутатом Рады

    3:05  9 Декабря 2017  /обновлено: 3:05  09 Декабря 2017
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    Пользователи соцсетей посмеялись над вылизавшим тарелку депутатом Рады

    Киев, 9 декабря. Пользователи соцсетей высмеяли депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко за видео, на котором он якобы вылизывает тарелку. Запись с трапезой похожего на нардепа человека опубликовал в социальной сети Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Протонов.

     «Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли  — были заняты изысканным кушаньем», — сообщил в подписи к видео Протонов.

    Запись вызвала большой интерес у пользователей соцсети. За 10 часов видео просмотрели более 200 тысяч пользователей. Записью Протонова поделились более 6,5 тысяч раз. Позже ролик появился в сервисе YouTube.

    В комментариях к публикации пользователи Facebook иронизировали относительно политической гибкости депутата.

    «Разминается перед встречей с Аваковым», — предположил пользователь Евгений Кудрявцев.

    «Профессионально», — оценила усилия героя публикации пользователь Анна Романова.

    Нашлись и те, кто провел параллели между поведением похожего на Геращенко человека и экономической ситуацией на Украине.

    «Проблема Украины не в том, что бедных накормить не могут, а в том, что богатые нажраться ни как не могут», — написала пользовательница соцсети Злата Валентиновна.

    Автор: Виталий Малясев
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    #украина #геращенко #facebook #видео #соцсети
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