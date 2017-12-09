Разминается перед встречей с Аваковым: соцсети посмеялись над вылизавшим тарелку депутатом Рады
Киев, 9 декабря. Пользователи соцсетей высмеяли депутата Верховной рады Украины Антона Геращенко за видео, на котором он якобы вылизывает тарелку. Запись с трапезой похожего на нардепа человека опубликовал в социальной сети Facebook бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Протонов.
«Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли — были заняты изысканным кушаньем», — сообщил в подписи к видео Протонов.
Запись вызвала большой интерес у пользователей соцсети. За 10 часов видео просмотрели более 200 тысяч пользователей. Записью Протонова поделились более 6,5 тысяч раз. Позже ролик появился в сервисе YouTube.
В комментариях к публикации пользователи Facebook иронизировали относительно политической гибкости депутата.
«Разминается перед встречей с Аваковым», — предположил пользователь Евгений Кудрявцев.
«Профессионально», — оценила усилия героя публикации пользователь Анна Романова.
Нашлись и те, кто провел параллели между поведением похожего на Геращенко человека и экономической ситуацией на Украине.
«Проблема Украины не в том, что бедных накормить не могут, а в том, что богатые нажраться ни как не могут», — написала пользовательница соцсети Злата Валентиновна.