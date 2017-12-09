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Украина
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Украина
Депутат Рады заявил, что Саакашвили должен ответить за свои действия в суде
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    Депутат Рады заявил, что Саакашвили должен ответить за свои действия в суде

    2:55  9 Декабря 2017  /обновлено: 2:55  09 Декабря 2017
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    Депутат Рады заявил, что Саакашвили должен ответить за свои действия в суде

    Киев, 9 декабря. Дело Михаила Саакашвили должно быть тщательно расследовано, а сам оппозиционный политик должен ответить за свои действия в суде. С таким заявлением выступил замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен ответить за свои действия перед судом, заявил Гончаренко, указав на необходимость тщательного расследования его дела.

    «У правоохранителей есть ряд вопросов к Саакашвили, и он должен на них ответить, как бы ему этого не хотелось», – заявил Гончаренко.

    Глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в Киеве в эту пятницу в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Сообщается, что к нему допустили адвоката.

    До этого политик уже был задержан украинскими правоохранителями, однако им удалось отбить его.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #суд #украина #саакашвили #гончаренко #политик
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