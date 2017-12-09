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Политика
Трамп одобрил санкции против России из-за обвинений в нарушениях ДРСМД
Политика
Трамп одобрил санкции против России из-за обвинений в нарушениях ДРСМД
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    Трамп одобрил санкции против России из-за обвинений в нарушениях ДРСМД

    2:36  9 Декабря 2017  /обновлено: 2:36  09 Декабря 2017
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    Трамп одобрил санкции против России из-за обвинений в нарушениях ДРСМД

    Вашингтон, 9 декабря. Президент США Дональд Трамп одобрил введение санкций против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на представителя президентской администрации сообщает Politico.

    По данным издания, санкции против участвующих в разработке ракетных технологий должно ввести министерство торговли США. Ограничения призваны «изменить экономические планы» Москвы.

    Ранее Госдепартамент США заявил, что заключенный 30 лет назад между Вашингтоном и Москвой договор об РСМД находится под угрозой из-за действий России. Как сообщает Газета.ru, внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов считает, что Россия «предприняла шаги» для разработки наземной системы крылатых ракет «которая может летать в районах, запрещенных Договором о РСМД».

    В Госдепе заявили, что США продолжат придерживаться договора о РСМД и намерены предпринять экономические и военные меры, чтоб вернуть к его соблюдению Россию.

    Автор: Виталий Малясев
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