Трамп одобрил санкции против России из-за обвинений в нарушениях ДРСМД

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Дональд Трамп одобрил введение санкций против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом со ссылкой на представителя президентской администрации сообщает Politico.

По данным издания, санкции против участвующих в разработке ракетных технологий должно ввести министерство торговли США. Ограничения призваны «изменить экономические планы» Москвы.

Ранее Госдепартамент США заявил, что заключенный 30 лет назад между Вашингтоном и Москвой договор об РСМД находится под угрозой из-за действий России. Как сообщает Газета.ru, внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов считает, что Россия «предприняла шаги» для разработки наземной системы крылатых ракет «которая может летать в районах, запрещенных Договором о РСМД».

В Госдепе заявили, что США продолжат придерживаться договора о РСМД и намерены предпринять экономические и военные меры, чтоб вернуть к его соблюдению Россию.