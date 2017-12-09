Климкин назвал свою встречу с Лавровым в Вене «уникальной»

Вена, 9 декабря. Прошедшая в Вене встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его российского коллеги Сергея Лаврова была «уникальной», заявил глава МИД Украины. По его словам, главной темой встречи стал вопрос обмена пленными.

«Это была уникальная встреча, посвященная именно обмену. И мы использовали просто короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ. В ближайшее время встречаться больше [с Лавровым, прим. ФАН] не планирую», – приводит слова Климкина газета «Известия».

Также министры при встрече затронули вопрос возможной отправки миссии ООН в Донбасс. По словам Климкина, на данный момент разногласия являются фундаментальными. Он подчеркнул, что речь идет исключительно об обмене мнениями.

Напомним, что в эту пятницу Лавров сообщил, что советники лидером нормандского формата проведут 9 декабря встречу в Минске, чтобы обсудить вопрос списков на обмен пленными между Киевом и Донбассом.