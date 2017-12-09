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Украина
Депутат украинского сельсовета обстрелял людей из ружья
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    Депутат украинского сельсовета обстрелял людей из ружья

    2:11  9 Декабря 2017  /обновлено: 2:11  09 Декабря 2017
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    Депутат украинского сельсовета обстрелял людей из ружья

    Киев, 9 декабря. Депутат сельсовета Згуровского района Киевской области открыл огонь из ружья по людям, пытавшимся проехать через его поле. Об этом сообщает областная прокуратура.

    Инцидент произошел, когда депутат, являвшийся одновременно главой фермерского хозяйства, работал в поле. Когда группа людей попытался проехать через его поле, он неожиданно открыл огонь из ружья. Несколько человек получили ранения.

    «В результате потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье, — сообщают в областной прокуратуре.

    Сейчас задержанный является фигурантом уголовного дела. Отмечается, что ему грозит до семи лет лишения свободы.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #ружье #депутат #сельсовет
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