Депутат Верховной рады предостерег сторонников Саакашвили от штурма СИЗО

Киев, 9 декабря. Член коллегии МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко предупредил сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о последствиях штурма изолятора, в который доставили оппозиционера.

«Попытки штурма следственного изолятора, которые будут организовываться провокаторами, они будут пресекаться с использованием всех разрешенных законом способов. Если кто-то попытается штурмовать, то сотрудники имеют право применять спецсредства», — заявил депутат в эфире украинского телевидения.

Геращенко подчеркнул, что Саакашвили будет оставаться под стражей до суда, когда решится вопрос об оставлении политика в следственном изоляторе или содержании под домашним арестом.

Напомним, ранее стало известно, что украинские силовики задержали в Киеве Михаила Саакашвили. Политика поместили в изолятор временного содержания.