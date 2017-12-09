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Политика
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Украина
Депутат Верховной рады предостерег сторонников Саакашвили от штурма СИЗО
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    Депутат Верховной рады предостерег сторонников Саакашвили от штурма СИЗО

    2:13  9 Декабря 2017  /обновлено: 2:13  09 Декабря 2017
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    Депутат Верховной рады предостерег сторонников Саакашвили от штурма СИЗО

    Киев, 9 декабря. Член коллегии МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко предупредил сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о последствиях штурма изолятора, в который доставили оппозиционера.

    «Попытки штурма следственного изолятора, которые будут организовываться провокаторами, они будут пресекаться с использованием всех разрешенных законом способов. Если кто-то попытается штурмовать, то сотрудники имеют право применять спецсредства», — заявил депутат в эфире украинского телевидения.

    Геращенко подчеркнул, что Саакашвили будет оставаться под стражей до суда, когда решится вопрос об оставлении политика в следственном изоляторе или содержании под домашним арестом.

    Напомним, ранее стало известно, что украинские силовики задержали в Киеве Михаила Саакашвили. Политика поместили в изолятор временного содержания.

    Автор: Виталий Малясев
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    #киев #украина #саакашвили #изолятор
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