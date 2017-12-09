МВД Украины рассказало о судьбе палаточного лагеря сторонников Саакашвили

Киев, 9 декабря. Украинские правоохранители не планируют сносить палаточный лагерь сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, разбитый возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Как сообщалось раньше, Саакашвили был задержан правоохранительными органами и помещен в изолятор. Сторонники Саакашвили уверены, что сейчас полиция Киева готовит штурм палаточного лагеря.

«Хочу официально заявить: никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной радой правоохранители совершать не будут», — заявил Шкиряк.

По его словам, граждане Украины имеют право мирно протестовать и силовики готовы защищать это право.

Саакашвили был задержан ранее в этот вторник по делу о содействии участникам преступных организаций, однако его отбили сторонники. Еще одна попытка задержания была предпринята в среду, когда полицейские пришли в палаточный лагерь Саакашвили, однако его соратники оказали полиции сопротивление.