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Политика
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МВД Украины рассказало о судьбе палаточного лагеря сторонников Саакашвили
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    МВД Украины рассказало о судьбе палаточного лагеря сторонников Саакашвили

    1:56  9 Декабря 2017  /обновлено: 1:56  09 Декабря 2017
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    МВД Украины рассказало о судьбе палаточного лагеря сторонников Саакашвили

    Киев, 9 декабря. Украинские правоохранители не планируют сносить палаточный лагерь сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, разбитый возле здания Верховной рады в Киеве. Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    Как сообщалось раньше, Саакашвили был задержан правоохранительными органами и помещен в изолятор. Сторонники Саакашвили уверены, что сейчас полиция Киева готовит штурм палаточного лагеря.

    «Хочу официально заявить: никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной радой правоохранители совершать не будут», — заявил Шкиряк.

    По его словам, граждане Украины имеют право мирно протестовать и силовики готовы защищать это право.

    Саакашвили был задержан ранее в этот вторник по делу о содействии участникам преступных организаций, однако его отбили сторонники. Еще одна попытка задержания была предпринята в среду, когда полицейские пришли в палаточный лагерь Саакашвили, однако его соратники оказали полиции сопротивление.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #саакашвили #шкиряк #лагерь
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