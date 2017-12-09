Двух адвокатов пустили к Саакашвили в СИЗО

Киев, 9 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит в СИЗО медобследование в присутствии адвоката, сообщил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.



В эфире телеканала «112 Украина» Геращенко заявил, что задержание Саакашвили «проходило в строгом соответствии с законом». К нему уже допустили адвоката. Сам Саакашвили проходит медосмотр, где ему измерили температуру и проверили на предмет наличия каких-либо следов побоев.

В течение 72 часов судьи изберут меру пресечения для бывшего губернатора Одесской области.

Адвокат Руслан Чернолуцкий, прибывший к СИЗО, подтвердил журналистам, что двоих его коллег пустили к политику, сообщает РИА Новости.

Вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Саакашвили правоохранителями в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.