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Политика
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Украина
Двух адвокатов пустили к Саакашвили в СИЗО
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    Двух адвокатов пустили к Саакашвили в СИЗО

    1:57  9 Декабря 2017  /обновлено: 1:58  09 Декабря 2017
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    Двух адвокатов пустили к Саакашвили в СИЗО

    Киев, 9 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проходит в СИЗО медобследование в присутствии адвоката, сообщил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.
     
    В эфире телеканала «112 Украина» Геращенко заявил, что задержание Саакашвили «проходило в строгом соответствии с законом». К нему уже допустили адвоката. Сам Саакашвили проходит медосмотр, где ему измерили температуру и проверили на предмет наличия каких-либо следов побоев. 

    В течение 72 часов судьи изберут меру пресечения для бывшего губернатора Одесской области.

    Адвокат Руслан Чернолуцкий, прибывший к СИЗО, подтвердил журналистам, что двоих его коллег пустили к политику, сообщает РИА Новости

    Двух адвокатов пустили к Саакашвили в СИЗО

    Вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Саакашвили правоохранителями в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #киев #украина #саакашвили #геращенко #луценко
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