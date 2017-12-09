Вопросы развития в Крыму цифровой экономики и экотуризма обсудят в Москве

Москва, 9 декабря. Участники сессии «Республика Крым: штрихи образа будущего», которая открывается в субботу в Москве, обсудят стратегию развития имиджа полуострова с 2020 по 2050 год, сообщили в пресс-службе московского регионального отделения «Деловой России».



Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров отметил, что Крым «имеет все шансы стать одним из самых сильных территориальных брендов и обогнать, например, Монако». У региона есть огромный потенциал в развитии туризма, строительства, игорного бизнеса, виноделия.

Участники сессии, по его словам, обсудят развитие в Крыму цифровой экономики и экотуризма. А наработки потом будут представлены в рамках отдельной секции по вопросам развития Крыма на IV Ялтинском международном экономическом форуме.