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Политика
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Россия
Мейвезер хотел бы иметь дом в Грозном – Кадыров
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    Мейвезер хотел бы иметь дом в Грозном – Кадыров

    1:39  9 Декабря 2017  /обновлено: 1:39  09 Декабря 2017
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    Мейвезер хотел бы иметь дом в Грозном – Кадыров

    Грозный, 9 декабря. Боксер Флойд Мейвезер-младший признался, что хотел бы иметь дом в Грозном. Об этом он рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову.

    Мейвезер побывал в Грозном, где  он встретился с руководителем Чечни Рамзанов Кадыровом. Темой беседы стал бокс, а также развитие этого спорта в Чеченской республике. Кадыров отметил, что опыт Мейвезера в этой области стоит многого.

    «Мы тепло поговорили о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всём мире. Его опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях, стоит многого. Но самое главное — Мейвезер сообщил о своём желании получить гражданство России», — приводит слова Кадырова RT.

    Также боксер признался, что хотел бы иметь дом в Грозном. По его словам, у него уже есть жилье в Москве, однако он хотел бы жить в Грозном.

    Напомним, что Мейвезер ранее заявлял о своих планах получить российское гражданство.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #кадыров #боксер #грозный #жилье #мейвезер
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