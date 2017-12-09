Мейвезер хотел бы иметь дом в Грозном – Кадыров

Грозный, 9 декабря. Боксер Флойд Мейвезер-младший признался, что хотел бы иметь дом в Грозном. Об этом он рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову.

Мейвезер побывал в Грозном, где он встретился с руководителем Чечни Рамзанов Кадыровом. Темой беседы стал бокс, а также развитие этого спорта в Чеченской республике. Кадыров отметил, что опыт Мейвезера в этой области стоит многого.

«Мы тепло поговорили о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всём мире. Его опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях, стоит многого. Но самое главное — Мейвезер сообщил о своём желании получить гражданство России», — приводит слова Кадырова RT.

Также боксер признался, что хотел бы иметь дом в Грозном. По его словам, у него уже есть жилье в Москве, однако он хотел бы жить в Грозном.

Напомним, что Мейвезер ранее заявлял о своих планах получить российское гражданство.