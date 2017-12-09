Пятигорск, 9 декабря. Режим контртеррористической операции введен в части города Ставрополя, сообщает региональное управление ФСБ РФ.

В сообщении ведомства говорится, что решение о проведении КТО было принято в 00.30 мск субботы.

Режим КТО введен в Ставрополе, на территории, ограниченной улицей Тельмана от улицы Пушкина до улицы Партизанской, улицей Партизанской от улицы Тельмана до улицы Серова, улицей Черняховского от улицы Серова до улицы Пономарева, улицей Пономарева от улицы Черняховского до улицы Пушкина.

Конкретные причины введения режима КТО не указываются. Однако, как сообщает РИА Новости, в пресс-релизе УФСБ значится, что данная мера необходима для «пресечения или раскрытия террористического акта».