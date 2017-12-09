Названа самая пьющая страна мира

Москва, 9 декабря. Аналитическая компания Ipsos провела исследование, чтобы узнать, насколько сильно искажено представление интернет-пользователей о ряде глобальных вопросов.

Одним из популярных заблуждений оказалось мнение о «самой пьющей в мире стране». Более сорока процентов опрошенных полагают, что это Россия, однако в действительности речь о Бельгии, где в года на человека в год приходится 12,6 литра чистого спирта. Второе место занимает Франция (11,5 литра), третье – Германия (11 литров). Россия занимает лишь седьмое место из 38.

Как пишет газета «Известия», в первую десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Россия (10,12), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).

Самыми трезвыми странами мира оказались Саудовская Аравия и Индонезия. Они делят в рейтинге 37 место. Потребление алкоголя в этих странах минимальное, что обусловлено большим количеством мусульман.



