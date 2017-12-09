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Названа самая пьющая страна мира
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    Названа самая пьющая страна мира

    1:15  9 Декабря 2017  /обновлено: 1:16  09 Декабря 2017
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    Названа самая пьющая страна мира

    Москва, 9 декабря. Аналитическая компания Ipsos провела исследование, чтобы узнать, насколько сильно искажено представление интернет-пользователей о ряде глобальных вопросов.

    Одним из популярных заблуждений оказалось мнение о «самой пьющей в мире стране». Более сорока процентов опрошенных полагают, что это Россия, однако в действительности речь о Бельгии, где в года на человека в год приходится 12,6 литра чистого спирта. Второе место занимает Франция (11,5 литра), третье – Германия (11 литров). Россия занимает лишь седьмое место из 38.

    Как пишет газета «Известия», в первую десятку рейтинга попали Венгрия (10,88), Польша (10,71), Великобритания (10,66), Россия (10,12), Австралия (9,7), Дания (9,64), Южная Корея (9,33).

    Самыми трезвыми странами мира оказались Саудовская Аравия и Индонезия. Они делят в рейтинге 37 место. Потребление алкоголя в этих странах минимальное, что обусловлено большим количеством мусульман.

     


     

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #алкоголь #бельгия #рейтинг #страны #спиртное
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