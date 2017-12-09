Пушков: Россия не позволит ввести оккупационный режим в Донбассе 

Москва, 9 декабря. Россия не даст ввести «оккупационный режим» в Донбассе, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Климкин собрался давить на нас «с помощью друзей и партнеров» по Донбассу. Дави — не дави, а оккупационный режим Россия там ввести не позволит», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

В четверг в Вене состоялась первая за три года встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Климкин сообщил позднее журналистам, что обсудил с Лавровым вопрос обмена пленными в Донбассе.

В апреле 2014 года власти начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.