Саакашвили помещен в изолятор – Луценко

Киев, 9 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после задержания в Киеве был помещен в изолятор. Об это сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам Луценко, полиция установила местонахождение Саакашвили, выполняя постановление о розыске. Саакашвили был задержан в Киеве на Отрадной улице и помещен в изолятор временного содержания, пишет газета «Известия». Эту информацию подтвердила спикер партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.

Как сообщается, сейчас силы полиции стягиваются к палаточному лагерю сторонников Саакашвили, разбитому у Европейской площади в Киеве. Пока данных о столкновениях между протестующими и полицейскими нет.