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Украина
Саакашвили помещен в изолятор – Луценко
Украина
Саакашвили помещен в изолятор – Луценко
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    Саакашвили помещен в изолятор – Луценко

    0:58  9 Декабря 2017  /обновлено: 0:58  09 Декабря 2017
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    Саакашвили помещен в изолятор – Луценко

    Киев, 9 декабря. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после задержания в Киеве был помещен в изолятор. Об это сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.  

    По словам Луценко, полиция установила местонахождение Саакашвили, выполняя постановление о розыске. Саакашвили был задержан в Киеве на Отрадной улице и помещен в изолятор временного содержания, пишет газета «Известия». Эту информацию подтвердила спикер партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.

    Как сообщается, сейчас силы полиции стягиваются к палаточному лагерю сторонников Саакашвили, разбитому у Европейской площади в Киеве. Пока данных о столкновениях между протестующими и полицейскими нет.

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #саакашвили #задержание #луценко #изолятор
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