Правительство Британии назвало размер счета за Brexit



Лондон, 9 декабря. Правительству Великобритании предстоит выплатить Евросоюзу 35—39 млрд фунтов стерлингов (40—45 млрд долларов) в качестве счета за Brexit для урегулирования своих финансовых обязательств перед сообществом, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй.

Как сообщает Mirror, по словам представителя Мэй, правительство будет рассматривать эту сумму как «справедливое урегулирование своих обязательств».

Власти Евросоюза ранее подчеркивали, что никакие выплаты за выход из ЕС Британии платить не придется, но страна обязана выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС.

Переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза идут с лета. Главные темы: права граждан приграничных регионов в ЕС и Великобритании, граница с Ирландией и урегулирование финансовых обязательств перед ЕС.

Утром в пятницу Британия и ЕС достигли прорыва в переговорах по Brexit, завершив его первый этап. Вторая фаза посвящена вопросам безопасности и торговли. Формальное одобрение начала второго этапа переговоров должно быть сделано на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.