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Запущенная с территории Палестины ракета упала в израильском городе Сдероте
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    Запущенная с территории Палестины ракета упала в израильском городе Сдероте

    0:42  9 Декабря 2017  /обновлено: 0:42  09 Декабря 2017
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    Запущенная с территории Палестины ракета упала в израильском городе Сдероте

    Тель-Авив, 9 декабря. Ракета, запущенная палестинскими боевиками, упала в черте израильского городе Сдерота, расположенного на юге страны. Об этом сообщает военное командование Израиля.

    Как отмечается, это уже третий за день обстрел, проведенный из сектора Газа. Информации о пострадавших пока не поступало.

    «Ракета упала в городе Сдероте», – сообщает армейская пресс-служба, пишет «Газета.ru».

    По словам очевидцев, ракета упала на проезжую часть, повредив один из припаркованных автомобилей.

    Напомним, что в эту пятницу боевики выпустили не менее двух ракет по южной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена израильской системой ПРО «Железный купол». В ответ авиация Израиля нанесла удар по тренировочному лагерю и складу оружия на севере сектора Газа. В результате удара израильской авиации ранения получили не менее 15 человек.

    Оба инцидента произошли на фоне массовых палестинских протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.

    Автор: Антон Зарубин
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    #израиль #ракета #палестина
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