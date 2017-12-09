Запущенная с территории Палестины ракета упала в израильском городе Сдероте

Тель-Авив, 9 декабря. Ракета, запущенная палестинскими боевиками, упала в черте израильского городе Сдерота, расположенного на юге страны. Об этом сообщает военное командование Израиля.

Как отмечается, это уже третий за день обстрел, проведенный из сектора Газа. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Ракета упала в городе Сдероте», – сообщает армейская пресс-служба, пишет «Газета.ru».

По словам очевидцев, ракета упала на проезжую часть, повредив один из припаркованных автомобилей.

Напомним, что в эту пятницу боевики выпустили не менее двух ракет по южной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена израильской системой ПРО «Железный купол». В ответ авиация Израиля нанесла удар по тренировочному лагерю и складу оружия на севере сектора Газа. В результате удара израильской авиации ранения получили не менее 15 человек.

Оба инцидента произошли на фоне массовых палестинских протестов против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля.