Видеоблогеры из России сняли клип о любви Ким Чен Ына к ядерной ракете

Москва, 9 декабря. Творческое объединение LITTLE BIG сняло музыкальный клип о северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Темой ролика стали романтические отношения между руководителем КНДР и ядерной ракетой. Ролик был опубликован на Youtube.

В нем демонстрируется «история любви» между Ким Чын Ыном и ракетой. По сюжету, глава КНДР встречает ракету на торжественном обеде и начинает за ней ухаживать. Ким Чен Ын часами разговаривает с ракетой по телефону, ходит с ней по магазинам, приглашает в ресторан и ночует с ней в гостиничном номере. Однако после романтического свидания ракету у Ким Чен Ына изымают северокорейские генералы и отправляют на испытания. Глава КНДР со слезами наблюдает за взлетающей ракетой, а на следующем приеме он обнаруживает в зале новую ракету и идет знакомиться с ней.

Напомним, что с весны этого Северная Корея проводит испытания баллистических ракет. Последние несколько ракет пролетели на территорией Японии и упали в Тихом океане.