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Боец ВСУ снял на видео, как подорвал сам себя «умной миной» при обстреле Донбасса
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    Боец ВСУ снял на видео, как подорвал сам себя «умной миной» при обстреле Донбасса

    0:24  9 Декабря 2017  /обновлено: 0:24  09 Декабря 2017
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    Боец ВСУ снял на видео, как подорвал сам себя «умной миной» при обстреле Донбасса

    Москва, 9 декабря. В Сети появилось видео, на котором мужчина с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится нанести минометный удар по ополченцам, но при этом подрывает сам себя.

    На видеозаписи запечатлено, как военнослужащий ВСУ сидит на корточках рядом с минометом и, покуривая сигарету, рассказывает о том, что обстрел будет вести «специальными минами» западного производства. По его словам, «эта европейская умная мина запоминает указание прицела и работают прямо по сепарам».

    Однако «умный снаряд» военнослужащий зарядил не той стороной. После этого изображение на видео пропадает, слышен громкий звук взрыва. 

    Ранее в пятницу сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территориям Донецкой народной республики почти 1,7 тысячи боеприпасов. Как сообщала «Газета.ру», обстрелам подверглись окрестности 21 населенного пункта.

    Автор: Олеся Волкова
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    #днр #всу #донбасс #украина #обстрелы #новороссия
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