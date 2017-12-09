Боец ВСУ снял на видео, как подорвал сам себя «умной миной» при обстреле Донбасса

Москва, 9 декабря. В Сети появилось видео, на котором мужчина с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовится нанести минометный удар по ополченцам, но при этом подрывает сам себя.

На видеозаписи запечатлено, как военнослужащий ВСУ сидит на корточках рядом с минометом и, покуривая сигарету, рассказывает о том, что обстрел будет вести «специальными минами» западного производства. По его словам, «эта европейская умная мина запоминает указание прицела и работают прямо по сепарам».

Однако «умный снаряд» военнослужащий зарядил не той стороной. После этого изображение на видео пропадает, слышен громкий звук взрыва.

Ранее в пятницу сообщалось, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территориям Донецкой народной республики почти 1,7 тысячи боеприпасов. Как сообщала «Газета.ру», обстрелам подверглись окрестности 21 населенного пункта.