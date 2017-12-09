Украинская полиция задержала Саакашвили

Киев, 9 декабря. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан правоохранительными органами Украины. Об этом сообщают сторонники украинского оппозиционера.

Как сообщается, он был задержан на Отрадной улице в Киеве. Об этом сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», – заявил Луценко.

Сторонники Саакашвили пишут, что к их палаточному лагерю стянуты около 600 полицейских. Пока штурма лагеря не ведется, но протестующие уже готовятся дать отпор правоохранителя, пишет газета «Известия».