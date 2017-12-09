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Украина
Саакашвили помещен в изолятор – Луценко
Украина
Украинская полиция задержала Саакашвили
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    Украинская полиция задержала Саакашвили

    0:11  9 Декабря 2017  /обновлено: 0:46  09 Декабря 2017
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    Украинская полиция задержала Саакашвили

    Киев, 9 декабря. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан правоохранительными органами Украины. Об этом сообщают сторонники украинского оппозиционера.

    Как сообщается, он был задержан на Отрадной улице в Киеве. Об этом сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко.

    «Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул. Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», – заявил Луценко.

    Сторонники Саакашвили пишут, что к их палаточному лагерю стянуты около 600 полицейских. Пока штурма лагеря не ведется, но протестующие уже готовятся дать отпор правоохранителя, пишет газета «Известия».

    Автор: Антон Зарубин
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    #киев #украина #саакашвили #луценко
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