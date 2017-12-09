Экс-глава МИД Латвии рассказал о важности для Европы переизбрания Путина

Рига, 9 декабря. В том, чтобы Владимир Путин остался президентом России, заинтересована вся Европа, заявил бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

В интервью радио Baltkom Юрканс подчеркнул, что «вся Европа, в том числе и Латвия, заинтересована в президенте Путине». По его словам, в настоящее время в мире царит хаос: в Европе, на Ближнем Востоке, в Израиле из-за заявлений президента США Дональда Трампа, в Британии из-за Brexit.

«Очень важно, чтобы хотя бы в России был порядок. Дай бог, чтобы эта большая ядерная держава была дееспособна», — подчеркнул политик.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. В среду действующий Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах-2018 и добавил, что еще не решил, кто будет руководить его избирательным штабом.

Владимир Путин. Биография.