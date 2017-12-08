МИД Китая прокомментировал сообщения об отправке спецназа в Сирию

Москва, 8 декабря. Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об отправке китайского спецназа в Сирию, которые на прошлой неделе были опубликованы рядом СМИ. Его комментарий был уклончивым, но, в то же время, и не отрицающим факт отправки китайских сил в Сирию.

На прошлой неделе сайт «Русская Весна» опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Китай намерен отправить в Сирию спецподразделения «Сибирские тигры» и «Ночные тигры» для борьбы с террористами. Предположительно, их главной целью являются боевики из исламистских группировок Восточного Туркестана.

В конце ноября прошла встреча советника президента Сирии Башара Асада Бусейны Шаабан с представителями китайского военного командования. По некоторым данным на ней обсуждался вопрос участия спецназа КНР в борьбе с террористами в Сирии.