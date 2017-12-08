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МИД Китая прокомментировал сообщения об отправке спецназа в Сирию
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    МИД Китая прокомментировал сообщения об отправке спецназа в Сирию

    23:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 23:52  08 Декабря 2017
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    МИД Китая прокомментировал сообщения об отправке спецназа в Сирию

    Москва, 8 декабря. Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об отправке китайского спецназа в Сирию, которые на прошлой неделе были опубликованы рядом СМИ. Его комментарий был уклончивым, но, в то же время, и не отрицающим факт отправки китайских сил в Сирию.

    На прошлой неделе сайт «Русская Весна» опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Китай намерен отправить в Сирию спецподразделения «Сибирские тигры» и «Ночные тигры» для борьбы с террористами. Предположительно, их главной целью являются боевики из исламистских группировок Восточного Туркестана.

    В конце ноября прошла встреча советника президента Сирии Башара Асада Бусейны Шаабан с представителями китайского военного командования. По некоторым данным на ней обсуждался вопрос участия спецназа КНР в борьбе с террористами в Сирии.

    «На прошлой неделе министр иностранных дел Ван И встретился с политическим и медиа-советником президента Сирии Бусейной Шаабан в Пекине. Обе стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Китайская сторона опубликовала пресс-релиз. У меня нет дополнительной информации, лично я не слышал, что Китай отправил спецназ в Сирию», — прокомментировал эту встречу Гэн Шуан.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #спецназ #китай #туркестан
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