ВВС Израиля выпустили ракеты по объектам боевиков в секторе Газа в ответ на обстрел

Тель-Авив, 8 декабря. ВВС Израиля атаковали тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава, сообщает пресс-служба армии.

В пресс-релизе сообщается, что ВВС атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа «в ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю».

Ранее по югу Израиля было выпущено по меньшей мере две ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя палестинских медицинских служб, в результате бомбардировки ВВС Израиля ранения получили десять человек.

Ранее в пятницу сообщалось, что два палестинца погибли за день протестов, начавшихся на территории Израиля после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Как сообщала «Газета.ру», ранения во время столкновений с израильской полицией получили не менее 760 человек.