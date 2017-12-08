Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд

Киев, 8 декабря. Украинская экономика понесла ущерб от транспортной блокады Донбасса в 2017 году в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

«Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году», – приводит слова Чурия «Газета.ru».

По его словам, значительное замедление роста ВВП в первом полугодии было вызвано блокадой Донбасса. Ситуация могла быт еще хуже, но «благоприятные условия торговли» и высокий урожай зерновых позволили правительству Украины частично компенсировать потери.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поставки угля из Донбасса положительно влияли на экономику Украины. Транспортная же блокада привела к проблемам в украинской экономике.