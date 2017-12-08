Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд
Украина
Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд

    23:31  8 Декабря 2017  /обновлено: 23:31  08 Декабря 2017
    30

    Транспортная блокада Донбасса стоила экономике Украины в 2017 году $1,8 млрд

    Киев, 8 декабря. Украинская экономика понесла ущерб от транспортной блокады Донбасса в 2017 году в размере 1,8 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

    «Потери от блокады Донбасса для торгового баланса страны в целом измеряются на уровне $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году», – приводит слова Чурия «Газета.ru».

    По его словам, значительное замедление роста ВВП в первом полугодии было вызвано блокадой Донбасса. Ситуация могла быт еще хуже, но «благоприятные условия  торговли» и высокий урожай зерновых позволили правительству Украины частично компенсировать потери.

    Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поставки угля из Донбасса положительно влияли на экономику Украины. Транспортная же блокада привела к проблемам в украинской экономике.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #экономика #блокада #потери #гройман
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть