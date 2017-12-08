Международные компании покидают Украину из-за нестабильной обстановки в стране – эксперт

Киев, 8 декабря. Международные компании полагают, что Украина экономически и политически нестабильна, и поэтому уходят страны. Одним из подобных примеров является закрытие украинского офиса Intel. С таким заявлением выступил директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

«Несмотря на то, что мы говорим, что у нас экономика развивается, IТ у нас идут семимильными шагами, на прошлой неделе Intel закрыл свой офис. Безусловно, это как экономический, так и политический знак. Скорее всего, мировая компания рассматривает Украину на ближайшее время как зону нестабильности — как экономическую, так и политическую. Это не очень хороший для Украины знак», — полагает Бортник.

Ранее о проблеме «утечки мозгов» с Украины рассказал директор компании «Евротелеком» Павел Булавин. По его словам, сотрудникам украинских госорганов, отвечающих за кибербезопасность страны, часто не хватает профессионализма и компетентности. Кроме того, из страны в большом количестве уезжают профильные специалисты в поисках лучшего заработка.