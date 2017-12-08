Расмуссен предрек всплеск насилия после признания США Иерусалима столицей Израиля

Вашингтон, 8 декабря. Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля приведет к всплеску насилия в краткосрочной перспективе, заявил директор контртеррористического центра США Ник Расмуссен.

Выступая в Вашингтоне, Расмуссен заявил, что «нет сомнений в том, что в ближайшей перспективе это приведет к всплеску насилия в регионе». Это, по его мнению, осложнит обеспечение безопасности американских дипобъектов по всему миру.

Расмуссен подчеркнул, что «решение по Иерусалиму было политическим, и оно принято».

Ранее в пятницу сообщалось, что два палестинца погибли за день протестов, начавшихся на территории Израиля после решения США признать Иерусалим столицей еврейского государства. Как сообщала «Газета.ру», ранения во время столкновений с израильской полицией получили не менее 760 человек.