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Украина
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Расмуссен предрек всплеск насилия после признания США Иерусалима столицей Израиля
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    Расмуссен предрек всплеск насилия после признания США Иерусалима столицей Израиля

    23:12  8 Декабря 2017  /обновлено: 23:12  08 Декабря 2017
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    Расмуссен предрек всплеск насилия после признания США Иерусалима столицей Израиля

    Вашингтон, 8 декабря. Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля приведет к всплеску насилия в краткосрочной перспективе, заявил директор контртеррористического центра США Ник Расмуссен.

    Выступая в Вашингтоне, Расмуссен заявил, что «нет сомнений в том, что в ближайшей перспективе это приведет к всплеску насилия в регионе». Это, по его мнению, осложнит обеспечение безопасности американских дипобъектов по всему миру.

    Расмуссен подчеркнул, что «решение по Иерусалиму было политическим, и оно принято».

    Расмуссен предрек всплеск насилия после признания США Иерусалима столицей Израиля

    Ранее в пятницу сообщалось, что два палестинца погибли за день протестов, начавшихся на территории Израиля после решения США признать Иерусалим столицей еврейского государства. Как сообщала «Газета.ру», ранения во время столкновений с израильской полицией получили не менее 760 человек.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #израиль #расмуссен #палестина #иерусалим
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