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США и РФ подготовили механизм по обмену разведданными в преддверии ЧМ-2018
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    США и РФ подготовили механизм по обмену разведданными в преддверии ЧМ-2018

    22:59  8 Декабря 2017  /обновлено: 22:59  08 Декабря 2017
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    США и РФ подготовили механизм по обмену разведданными в преддверии ЧМ-2018

    Вашингтон, 8 декабря. Руководство США и России подготовили механизм обмена разведывательными данными в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен.

    Представители России и США провели встречи, на которых обсуждались вопросы обеспечения безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. Стороны договорились об обмене разведывательной информацией.

    «Не так давно я провел ряд встреч моей организации с российскими официальными лицами, которые думают об обеспечении безопасности предстоящего чемпионата мира. У нас очень большая заинтересованность в том, чтобы он прошел хорошо, хотя команда США там не участвует»,  – приводит слова Расмуссена «Газета.ru».

    Расмуссен отметил, что диалог с РФ является очень важным для обеспечения безопасности таких мероприятий, как ЧМ по футболу.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #расмуссен #чемпионат мира по футболу 2018 #разведданные
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