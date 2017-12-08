США и РФ подготовили механизм по обмену разведданными в преддверии ЧМ-2018

Вашингтон, 8 декабря. Руководство США и России подготовили механизм обмена разведывательными данными в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен.

Представители России и США провели встречи, на которых обсуждались вопросы обеспечения безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. Стороны договорились об обмене разведывательной информацией.

«Не так давно я провел ряд встреч моей организации с российскими официальными лицами, которые думают об обеспечении безопасности предстоящего чемпионата мира. У нас очень большая заинтересованность в том, чтобы он прошел хорошо, хотя команда США там не участвует», – приводит слова Расмуссена «Газета.ru».

Расмуссен отметил, что диалог с РФ является очень важным для обеспечения безопасности таких мероприятий, как ЧМ по футболу.